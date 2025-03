Patrulha Canina e Rubble e Sua Turma são renovadas pela Nickelodeon A Nickelodeon e a Spin Master anunciaram que renovaram as séries Patrulha Canina e Rubble Sua Turma O post Patrulha Canina e Rubble... O Vício|Do R7 03/03/2025 - 14h28 (Atualizado em 03/03/2025 - 14h28 ) twitter

A Nickelodeon e a Spin Master anunciaram que renovaram as séries Patrulha Canina e Rubble & Sua Turma, com cada show ganhando 26 episódios novos, marcando as temporadas 12 e 13 de Patrulha Canina e temporadas 3 e 4 de Rubble & Sua Turma.

