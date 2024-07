Paul Dano como Charada em teaser misterioso de Batman O teaser misterioso divulgado pela conta oficial de Batman nas redes sociais deixou os fãs intrigados. A imagem revela Paul Dano... O Vício|Do R7 23/07/2024 - 15h34 (Atualizado em 23/07/2024 - 15h34 ) ‌



Paul-Dano-Charada-Batman

O teaser misterioso divulgado pela conta oficial de Batman nas redes sociais deixou os fãs intrigados. A imagem revela Paul Dano no papel do vilão Charada, aumentando ainda mais a expectativa para o próximo filme do herói.

