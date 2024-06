O Vício |Do R7

Paul Reiser negocia retorno como "A Lenda" em The Boys Visto no terceiro ano de The Boys, Paul Reiser confirma negociações para reprisar papel de "A Lenda" na adaptação do Prime Video...

The Boys e A Lenda

Visto no terceiro ano de The Boys, Paul Reiser confirma negociações para reprisar papel de "A Lenda" na adaptação do Prime Video, para a 5ª e última temporada já confirmada.

