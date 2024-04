Alto contraste

Peaky Blinders na Netflix Peaky Blinders na Netflix (O Vício - Séries)

A Netflix anunciou uma nova série do criador de Peaky Blinders. O aguardado lançamento promete conquistar os fãs de dramas e suspense com uma trama envolvente e cheia de reviravoltas. Além disso, a produção conta com um elenco de peso e uma equipe renomada por trás das câmeras. Prepare-se para mergulhar em mais uma história imperdível!

