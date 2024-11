Pinguim conquista nota impressionante no IMDb Disponível no catálogo do Max O post Pinguim | 4º episódio registra uma das maiores notas do IMDb apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 15/10/2024 - 18h29 (Atualizado em 15/10/2024 - 18h29 ) twitter

4º episódio do Pinguim

Disponível no streaming Max, "Cent'Anni", 4º episódio de Pinguim, recebeu aclamação do público. E agora temos a confirmação que sua nota no IMDb se tornou uma das maiores da história da TV norte-americana, aparecendo em 9.5/10 após 7,5 mil avaliações.

