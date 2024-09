Pinguim conquista público e crítica no Rotten Tomatoes Série estreia na HBO na próxima quinta-feira, 19 de setembro O post Pinguim | Derivado de Batman chega ao Rotten Tomatoes com boa aprovação... O Vício|Do R7 12/09/2024 - 14h03 (Atualizado em 12/09/2024 - 14h03 ) ‌



Pinguim

O derivado de Batman, intitulado "Pinguim", chegou ao Rotten Tomatoes com uma recepção positiva, conquistando tanto o público quanto a crítica. A série, que explora a vida do icônico vilão, promete trazer novas camadas à narrativa do universo Batman.

