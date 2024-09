Pinguim conquista selo Fresh e impressiona críticos Série é considerada uma das melhores produções televisivas da história da DC O post Pinguim | Com grande aprovação, série conquista... O Vício|Do R7 12/09/2024 - 16h42 (Atualizado em 12/09/2024 - 16h42 ) ‌



Pinguim do Colin Farrell

Com grande aprovação, a série "Pinguim" conquistou o selo Fresh do Rotten Tomatoes, destacando-se entre as produções mais bem avaliadas da plataforma. A série, que traz Colin Farrell no papel principal, tem sido elogiada tanto pela crítica quanto pelo público, refletindo a qualidade e o envolvimento que a narrativa proporciona.

