Pinguim e Batman: Robert Pattinson confirmado como Batman na série Segundo informações de um jornalista renomado, a série do Pinguim contará com a presença de Robert Pattinson no papel de Batman....

Pinguim e Batman

Segundo informações de um jornalista renomado, a série do Pinguim contará com a presença de Robert Pattinson no papel de Batman. A notícia tem agitado os fãs do universo DC, que estão ansiosos para ver a interação entre esses icônicos personagens nas telinhas.

