 Pinguim | Gravações da série da DC são concluídas

As gravações da aguardada série do Pinguim, personagem da DC Comics, chegaram ao fim. Após meses de trabalho intenso, o elenco e a equipe técnica finalizaram as filmagens, deixando os fãs animados para a estreia.

Consulte a matéria completa sobre o encerramento das gravações do Pinguim na série da DC no site Séries - O Vício.

