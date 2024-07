Pinguim | Novidades sobre a série da DC na San Diego Comic-Con 2024 A série do Pinguim da DC promete ser um dos grandes destaques da San Diego Comic-Con 2024. Com Colin Farrell no papel principal,...

Colin Farrell caracterizado como Pinguim

A série do Pinguim da DC promete ser um dos grandes destaques da San Diego Comic-Con 2024. Com Colin Farrell no papel principal, a produção promete trazer uma abordagem única e envolvente para os fãs do universo dos quadrinhos.

