Pinguim | Novo pôster oficial revela presença da série na SDCC 2024 Com um novo pôster oficial divulgado, a série do Pinguim confirma sua presença na San Diego Comic-Con de 2024. A imagem revela detalhes...

Com um novo pôster oficial divulgado, a série do Pinguim confirma sua presença na San Diego Comic-Con de 2024. A imagem revela detalhes empolgantes sobre o que os fãs podem esperar do universo do personagem.

