Pinguim quebra recorde da franquia do Batman no Rotten Tomatoes
O Vício|Do R7 14/11/2024 - 16h30

Pinguim quebra recorde da franquia do Batman no Rotten Tomatoes

Pinguim atingiu 95% de aprovação no Rotten Tomatoes, quebrando um recorde da franquia do Batman no agregador de críticas: é a produção em live-action mais bem avaliada entre todas as relacionadas ao mundo do Homem-Morcego.

