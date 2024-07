Polêmica nos bastidores de The Umbrella Academy: criador é acusado de criar ambiente tóxico O co-criador de The Umbrella Academy está no centro de uma polêmica, sendo acusado de intimidar a equipe e criar um ambiente tóxico...

Co-criador de The Umbrella Academy com elenco

O co-criador de The Umbrella Academy está no centro de uma polêmica, sendo acusado de intimidar a equipe e criar um ambiente tóxico nos bastidores da produção. As acusações levantaram questionamentos sobre a conduta do profissional e impactaram a reputação da série.

