Preparação intensa de Callum Kerr para viver Smoker em One Piece Vilão será importante nos próximos episódios O post One Piece: A Série | Callum Kerr mostra treinamento para interpretar Smoker apareceu... O Vício|Do R7 30/08/2024 - 11h51 (Atualizado em 30/08/2024 - 11h51 )



Com a produção em andamento na África do Sul, a segunda temporada de One Piece: A Série terá Callum Kerr (Monarch) interpretando Smoker, um dos antagonistas de Monkey D. Luffy e os Chapéus de Palha.

