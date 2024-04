Prime Video revela imagem de Ella Purnell na série live-action de Fallout

Alto contraste

Ella Purnell na série live-action Fallout Ella Purnell na série live-action Fallout (O Vício - Séries)

O Prime Video divulgou uma imagem exclusiva da atriz Ella Purnell caracterizada para a série live-action de Fallout. A expectativa dos fãs aumenta com a revelação do visual da protagonista, prometendo uma adaptação fiel e cheia de ação para os amantes do universo pós-apocalíptico.

