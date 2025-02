Produtora de Dwayne Johnson assina grande acordo com a 20th Television, da Disney Astro já tem acordo semelhante com a parte cinematográfica do estúdio O post Produtora de Dwayne Johnson assina grande acordo com a... O Vício|Do R7 24/02/2025 - 16h27 (Atualizado em 24/02/2025 - 16h27 ) twitter

Dwayne Johnson Disney

De acordo com o Deadline, a Seven Bucks Productions, produtora liderada por Dwayne Johnson e Dany Garcia, assinou um grande acordo de prioridade com a 20th Television, que pertence à Disney.

Para mais detalhes sobre essa parceria e os projetos futuros, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

