Produtores de Gen V se manifestam sobre a trágica morte de Chance Perdomo

Alto contraste

A+

A-

Os produtores de Gen V se pronunciaram sobre a trágica morte de Chance Perdomo. O ator, que interpretava um papel fundamental na série, faleceu inesperadamente, deixando fãs e colegas chocados com a notícia. A repercussão do ocorrido tem sido intensa nas redes sociais e a comoção toma conta dos admiradores do trabalho de Perdomo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Leia mais em Séries - O Vício

• X-Men ’97 | A História de Gambit

Publicidade

• Gen V | Produtores se pronunciam sobre a morte de Chance Perdomo

• Chance Perdomo, de Gen V, morre aos 27 anos

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.