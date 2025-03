Qual a música que toca no final de Adolescência? A série Adolescência tem dado o que falar e o final causa uma grande emoção em qualquer pessoa que esteja assistindo. Mas qual a música... O Vício|Do R7 25/03/2025 - 04h45 (Atualizado em 25/03/2025 - 04h45 ) twitter

A série Adolescência tem dado o que falar e o final causa uma grande emoção em qualquer pessoa que esteja assistindo. Mas qual a música que acompanha a cena final? No fim, dá para ouvir a música “Through the Eyes of a Child" de Aurora, que você pode ouvir abaixo:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries para saber mais sobre essa emocionante trilha sonora!

