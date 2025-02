Reacher | 3ª temporada chega ao Rotten Tomatoes com aprovação perfeita Série continua elogiada O post Reacher | 3ª temporada chega ao Rotten Tomatoes com aprovação perfeita apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 19/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 19/02/2025 - 15h07 ) twitter

Episódios de Reacher

Com 13 avaliações até o momento, a terceira temporada de Reacher chegou ao Rotten Tomatoes com 100% de aprovação com a crítica.

Não perca a chance de saber mais sobre essa temporada aclamada!

