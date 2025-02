Reacher | Alan Ritchson estava insatisfeito com ação da 2ª temporada Ator diz que entende algumas críticas dos fãs aos episódios anteriores O post Reacher | Alan Ritchson estava insatisfeito com ação... O Vício|Do R7 20/02/2025 - 10h07 (Atualizado em 20/02/2025 - 10h07 ) twitter

Reacher ação

Com a estreia recente do 3º ano de Reacher, Alan Ritchson volta a abordar algumas críticas da 2ª temporada da série, e declara que estava insatisfeito com a ação dos episódios passados.

Para saber mais sobre as declarações de Alan Ritchson e a nova temporada, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

