Retorno Surpreendente: Tony Dalton como Espadachim em Demolidor! De acordo com rumores, Tony Dalton retornará como Espadachim na nova série do Demolidor. A expectativa em torno do personagem tem... O Vício|Do R7 20/08/2024 - 18h42 (Atualizado em 20/08/2024 - 18h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Espadachim na Marvel

De acordo com rumores, Tony Dalton retornará como Espadachim na nova série do Demolidor. A expectativa em torno do personagem tem crescido, especialmente após seu impacto na narrativa anterior.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

‌



Leia mais em Séries - O Vício



• Demolidor | Tony Dalton retornará como Espadachim na série, diz rumor

• Secret Level: Confira a lista de games que serão adaptados

• Secret Level, nova série antológica de games, ganha trailer