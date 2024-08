Retorno Surpreendente: Vilão de Game of Thrones em A Casa do Dragão No final da 2ª temporada de A Casa do Dragão, o público foi surpreendido com o retorno de um importante vilão de Game of Thrones... O Vício|Do R7 05/08/2024 - 07h46 (Atualizado em 05/08/2024 - 07h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Rei da Noite em A Casa do Dragão

No final da 2ª temporada de A Casa do Dragão, o público foi surpreendido com o retorno de um importante vilão de Game of Thrones, que promete agitar ainda mais a trama. A série, que já conquistou uma legião de fãs, continua a explorar o rico universo de Westeros com reviravoltas inesperadas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• A Casa do Dragão “resgata” importante vilão de Game of Thrones no final da 2ª temporada

• A Casa do Dragão | Último episódio da 2ª temporada traz participação inesperada

• Veja o novo teaser de IT: Bem-Vindos à Derry