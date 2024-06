Revelação do criador: Minhas Aventuras com o Superman podem ter até 6 temporadas

O Vício |Do R7

Minhas Aventuras com o Superman

O criador da série "Minhas Aventuras com o Superman" revelou que a produção pode ter uma duração de até 6 temporadas. Essa notícia empolgante deixou os fãs ansiosos para acompanhar as futuras aventuras do icônico super-herói.

