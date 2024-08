Revelações Impactantes: O Que Esperar das Mortes em The Boys O criador de The Boys finalmente se pronunciou sobre as mortes que marcaram a última temporada, trazendo à tona questões que intrigam... O Vício|Do R7 01/08/2024 - 09h13 (Atualizado em 01/08/2024 - 09h13 ) ‌



Capitão Pátria em The Boys

O criador de The Boys finalmente se pronunciou sobre as mortes que marcaram a última temporada, trazendo à tona questões que intrigam os fãs da série. Ele abordou as escolhas criativas por trás desses momentos impactantes e o que eles significam para o futuro da trama.

