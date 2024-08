Revelações Impactantes sobre o Pinguim em Batman: Cruzado Encapuzado Bruce Timm compartilha detalhes sobre a grande mudança envolvendo o Pinguim em Batman: Cruzado Encapuzado, revelando como essa... O Vício|Do R7 13/08/2024 - 18h36 (Atualizado em 13/08/2024 - 18h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Pinguim-batman-cruzado-encapuzado

Bruce Timm compartilha detalhes sobre a grande mudança envolvendo o Pinguim em Batman: Cruzado Encapuzado, revelando como essa transformação impacta a narrativa do personagem e sua relação com o universo do Batman.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Bruce Timm explica grande mudança envolvendo Pinguim em Batman: Cruzado Encapuzado

• Homem-Aranha Noir | Ator diz que série será “insana”

• Paramount fecha seu estúdio de TV