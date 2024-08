Revolução Feminina no Gênero Policial: A Nova Série Pinguim A série "Pinguim" promete evoluir a representação de personagens femininas no gênero policial, trazendo uma nova perspectiva para... O Vício|Do R7 13/08/2024 - 14h07 (Atualizado em 13/08/2024 - 14h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Colin Farrell com visual de Pinguim

A série "Pinguim" promete evoluir a representação de personagens femininas no gênero policial, trazendo uma nova perspectiva para as narrativas desse estilo. Com um foco renovado, a produção busca destacar a força e a complexidade das mulheres dentro desse universo, desafiando estereótipos e oferecendo histórias mais ricas e diversificadas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Pinguim | Série promete evoluir representação de personagens femininas no gênero policial

• Pokémon | Netflix segue trabalhando em série live-action, afirma insider

• Demolidor | Jon Bernthal quase quebrou as costelas de Charlie Cox em cena de luta