Rick and Morty pode trazer de volta formato clássico em episódio da 8ª temporada Série animada está perto de retornar com novos episódios O post Rick and Morty pode trazer de volta formato clássico em episódio da... O Vício|Do R7 13/04/2025 - 17h05 (Atualizado em 13/04/2025 - 17h05 )

A oitava temporada de Rick and Morty estreia em 25 de maio nos Estados Unidos, e um dos episódios inéditos pode marcar o retorno do popular formato Cabo Interdimensional. A informação surgiu após a divulgação dos títulos e trechos animados dos episódios, que incluíram uma prévia do capítulo "Ricker Than Fiction", apontado como o sétimo da nova leva.

Não perca a chance de saber mais sobre essa nova temporada e suas surpresas, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

