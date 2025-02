Robin Hood | Série da MGM terá Lauren McQueen como Lady Marian Sean Bean também está confirmado no elenco O post Robin Hood | Série da MGM terá Lauren McQueen como Lady Marian apareceu primeiro... O Vício|Do R7 26/02/2025 - 19h47 (Atualizado em 26/02/2025 - 19h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marian no Robin Hood

De acordo com relatório exclusivo do Deadline, a MGM+ definiu Lauren McQueen (Aqui, Mestres do Ar) como Lady Marian em Robin Hood, a série que trará Jack Patten (War Machine) na pele do icônico fora-da-lei.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades sobre essa nova adaptação!

Leia Mais em O Vício - Séries:

Demolidor: Renascido terá Eli D Goss como jovem Matt Murdock

Família Soprano | Michael Gandolfini aborda possibilidade de estrelar série prelúdio

Seu Amigão da Vizinhança | Marvel Studios planeja uma temporada por ano