Roteirista de Pinguim Faz Parallelo Surpreendente com Scarface O roteirista da série Pinguim fez uma comparação intrigante ao afirmar que a produção tem semelhanças com o icônico filme Scarface... O Vício|Do R7 24/07/2024 - 12h24 (Atualizado em 24/07/2024 - 12h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Colin Farrell caracterizado como Pinguim

O roteirista da série Pinguim fez uma comparação intrigante ao afirmar que a produção tem semelhanças com o icônico filme Scarface. Essa conexão promete trazer uma nova perspectiva sobre a narrativa do personagem, que é um dos vilões mais conhecidos do universo Batman.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Pinguim | Roteirista compara série ao filme Scarface

• Bob Esponja se encaixa no espectro autista, diz ator: “É o seu superpoder”

• Friends | Lisa Kudrow revela que ficou irritada com a plateia da série por rir demais