Rumor aponta presença do Homem-Areia na série Homem-Aranha Noir em live-action Segundo um rumor recente, a série em live-action do Homem-Aranha Noir pode contar com a presença do vilão Homem-Areia. A notícia...

Segundo um rumor recente, a série em live-action do Homem-Aranha Noir pode contar com a presença do vilão Homem-Areia. A notícia tem deixado os fãs animados com a possibilidade de ver esses personagens icônicos interagindo nas telas.

