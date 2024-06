Rumor: Eyes of Wakanda trará Aquiles e Deuses Gregos para a trama

O Vício |Do R7

Eyes of Wakanda

Segundo um rumor recente, a série "Eyes of Wakanda" poderá contar com a presença de Aquiles e Deuses Gregos em sua trama. Essa possibilidade tem deixado os fãs animados e especulando sobre como esses personagens se encaixariam no universo de Wakanda.

