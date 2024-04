Rumor indica presença de Tempestade na 3ª temporada de What If...?

Tempestade em quadrinhos da Marvel Tempestade em quadrinhos da Marvel (O Vício - Séries)

De acordo com um rumor, a personagem Tempestade estará presente na 3ª temporada de What If...?. A presença da icônica mutante da Marvel promete trazer novos elementos e reviravoltas para a série.

