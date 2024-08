Rumores sobre Katey Sagal em One Piece agitam fãs da série De acordo com informações de um site, Katey Sagal pode ter sido escalada como Kureha na série One Piece. Essa possibilidade tem gerado... O Vício|Do R7 18/08/2024 - 18h06 (Atualizado em 18/08/2024 - 18h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

De acordo com informações de um site, Katey Sagal pode ter sido escalada como Kureha na série One Piece. Essa possibilidade tem gerado grande expectativa entre os fãs da adaptação live-action do famoso anime.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

‌



Leia mais em Séries - O Vício



• One Piece: A Série | Katey Sagal pode ter sido escalada como Kureha, diz site

• Criador de Alien: Earth diz que série dará aos fãs “algo especial”

• Lanternas | James Gunn confirma busca por elenco; título de produção é revelado