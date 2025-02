Ruptura | Com grande aprovação, 2ª temporada recebe selo Fresh no Rotten Tomatoes Nova temporada estreia na sexta-feira, 17 de janeiro O post Ruptura | Com grande aprovação, 2ª temporada recebe selo Fresh no Rotten... O Vício|Do R7 15/01/2025 - 09h46 (Atualizado em 15/01/2025 - 09h46 ) twitter

Ruptura teaser 2ª temporada

A 2ª temporada da série Ruptura estreia nesta semana no Apple TV+, e surge com grande aprovação no Rotten Tomatoes, tendo recebido o selo “Fresh”.

Para mais detalhes sobre essa nova temporada e suas críticas, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

