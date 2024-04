Ruptura | Novidades na 2ª temporada deixam fãs empolgados

Alto contraste

A+

A-

Ruptura-2ª-temporada Ruptura-2ª-temporada (O Vício - Séries)

A 2ª temporada de Ruptura está prestes a chegar e os fãs já estão ansiosos com as atualizações empolgantes que foram divulgadas. O que será que os novos episódios reservam para os espectadores? A expectativa só aumenta com as novidades que foram reveladas recentemente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Leia mais em Séries - O Vício

• Ruptura | 2ª temporada recebe atualização empolgante

• X-Men ’97 tem referência escondida a mutante Bolas Douradas

• O Urso | Ayo Edebiri fará estreia como diretora na 3ª temporada

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.