Ryan Murphy apresenta Grotesquerie em novo trailer Estrelada pelo jogador de futebol americano (e namorado de Taylor Swift) Travis Kelce O post Grotesquerie | Nova série de Ryan Murphy... O Vício|Do R7 04/09/2024 - 15h02 (Atualizado em 04/09/2024 - 15h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ryan Murphy, conhecido por suas produções impactantes, está de volta com uma nova série chamada Grotesquerie, que acaba de ganhar seu trailer oficial. A expectativa em torno do projeto é alta, especialmente entre os fãs do criador de sucessos como American Horror Story e Glee.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

‌



Leia mais em Séries - O Vício



• Grotesquerie | Nova série de Ryan Murphy ganha trailer oficial

• Crepúsculo | Netflix fará série animada de Sol da Meia-Noite

• Smallville | Tom Welling lamenta que Bruce Wayne nunca tenha aparecido na série