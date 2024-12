Senna | Vídeo revela bastidores da produção das cenas de corrida Maior parte foi filmada na Argentina O post Senna | Vídeo revela bastidores da produção das cenas de corrida apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 04/12/2024 - 20h09 (Atualizado em 04/12/2024 - 20h09 ) twitter

Senna | Vídeo revela bastidores da produção das cenas de corrida

Já disponível no catálogo da Netflix, a minissérie Senna impressiona por como recria as corridas clássicas do lendário piloto brasileiro. Os bastidores da produção dessas cenas, inclusive, foram detalhados em um vídeo especial.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa produção incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

