Série de Cidade de Deus: A Luta Não Para!

Série de Cidade de Deus

A série da HBO baseada em "Cidade de Deus" ganhou um teaser oficial, trazendo um vislumbre do que os fãs podem esperar desse aguardado projeto. Com uma atmosfera intensa e repleta de ação, a produção promete mergulhar ainda mais fundo no universo retratado no aclamado filme brasileiro.

