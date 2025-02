Série de Strange Academy pode estar avançando na Marvel Studios, diz rumor Suposta produção para o Disney+ está recebendo uma atualização promissora O post Série de Strange Academy pode estar avançando na Marvel... O Vício|Do R7 16/01/2025 - 11h07 (Atualizado em 16/01/2025 - 11h07 ) twitter

Strange Academy

Além de Doutor Estranho 3, supostamente, entrar em produção a partir de 2026, uma série da Strange Academy pode estar avançando na Marvel Studios, segundo rumor.

Para mais detalhes sobre essa nova série e o que esperar do futuro do Mago Supremo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

