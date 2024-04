Série do Knuckles: Confira a nova produção que está conquistando o público A série do Knuckles chegou ao Rotten Tomatoes com boa aprovação, conquistando o público com sua trama envolvente e personagens cativantes...

Alto contraste

A+

A-

Série do Knuckles

A série do Knuckles chegou ao Rotten Tomatoes com boa aprovação, conquistando o público com sua trama envolvente e personagens cativantes. O sucesso da produção tem gerado muitos comentários positivos e promete conquistar ainda mais fãs.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Knuckles | Série chega ao Rotten Tomatoes com boa aprovação

• The Witcher | Netflix descartou série derivada dos Ratos, diz site

• Jennifer Holland aparece com Tom King em set de projeto do DCU



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.