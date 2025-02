Série sobre família de Alec Baldwin ganha primeiro trailer Acompanhando vida do ator, ao lado de sua esposa e seus sete filhos O post Série sobre família de Alec Baldwin ganha primeiro trailer... O Vício|Do R7 27/01/2025 - 14h48 (Atualizado em 27/01/2025 - 14h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

The Baldwins

A TLC Network divulgou há pouco o primeiro trailer da série The Baldwins, que acompanha a vida do ator Alec Baldwin com sua esposa e seus sete filhos.

Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre essa nova série! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

Leia Mais em O Vício - Séries:

Showrunner de Demolidor compara série com Pinguim da HBO

The White Lotus | 3ª temporada ganha trailer oficial

Demolidor: Renascido | Produtor responde se a Mulher-Hulk será referenciada na série