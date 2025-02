Showrunner de Agatha Desde Sempre fala sobre o futuro de Wiccano no MCU Personagem é vivido por Joe Locke O post Showrunner de Agatha Desde Sempre fala sobre o futuro de Wiccano no MCU apareceu primeiro... O Vício|Do R7 06/02/2025 - 18h28 (Atualizado em 06/02/2025 - 18h28 ) twitter

Wiccano, de Agatha Desde Sempre

Com a série Agatha Desde Sempre continuando o legado de WandaVision e expandindo o lado místico do MCU, o futuro de um personagem em particular permanece incerto: Wiccano, também conhecido como Billy Maximoff. Os fãs estão ansiosos para saber se a interpretação de Joe Locke do poderoso jovem feiticeiro resultará em mais tempo de tela, possivelmente até mesmo em uma série própria ou fazendo parte da formação dos Jovens Vingadores.

Para saber mais sobre o futuro de Wiccano e as revelações da showrunner, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

