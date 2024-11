Skeleton Crew | Série de Star Wars tem estreia antecipada Skeleton Crew | Série de Star Wars tem estreia antecipada O Vício|Do R7 26/11/2024 - 11h29 (Atualizado em 26/11/2024 - 11h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Skeleton Crew

Skeleton Crew, a próxima série live-action de Star Wars, chegará um pouco mais cedo no Disney+, com sua estreia sendo antecipada no streaming.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries!

Leia Mais em O Vício - Séries:

Arcane | Criador responde críticas sobre a 2ª temporada ser “apressada”

Frank Grillo aborda importância e futuro de Rick Flag Sr. no DCU

Knuckles | Segunda temporada está em discussão, diz rumor