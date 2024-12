Sr. e Sra. Smith | Mark Eydelshteyn, de Anora, estrelará a 2ª temporada O jovem ator fará a nova versão do Sr. Smith O post Sr. e Sra. Smith | Mark Eydelshteyn, de Anora, estrelará a 2ª temporada apareceu... O Vício|Do R7 06/12/2024 - 18h49 (Atualizado em 06/12/2024 - 18h49 ) twitter

Após participação de destaque em Anora, aclamado longa-metragem que ainda não chegou aos cinemas do Brasil, Mark Eydelshteyn acabou sendo escolhido como protagonista masculino da segunda temporada de Sr. e Sra. Smith, de acordo com relatório do Deadline.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa nova fase da série, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

