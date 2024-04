Star Trek: Discovery | A 5ª temporada está chegando!

Alto contraste

A+

A-

Star Trek Discovery Star Trek Discovery (O Vício - Séries)

Star Trek: Discovery está com tudo pronto para retornar com sua 5ª temporada. A data de estreia foi anunciada e os fãs já estão ansiosos para embarcar em mais uma jornada intergaláctica. A série tem conquistado uma legião de fãs ao redor do mundo, com sua trama envolvente e personagens cativantes. A nova temporada promete trazer novas aventuras e desafios para a tripulação da Discovery. Os fãs podem esperar por reviravoltas surpreendentes, conflitos intergalácticos e muita ação. Além disso, a série continuará explorando temas profundos e atuais, como diversidade, humanidade e ética. Para saber mais sobre a data de estreia da 5ª temporada de Star Trek: Discovery e todas as novidades que estão por vir, consulte a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício. Prepare-se para embarcar em uma jornada espacial emocionante e cheia de surpresas!

Leia mais em Séries - O Vício

• Star Trek: Discovery | Data de estreia da 5ª temporada é anunciada

• Chucky | 3ª temporada ganha data para retornar; veja teaser

• The Walking Dead: The Ones Who Live ganha novo trailer oficial

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.