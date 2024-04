Star Trek: Discovery | Confira os novos cartazes oficiais da 5ª temporada

Alto contraste

Cartazes-Star-Trek-Discovery Cartazes-Star-Trek-Discovery (O Vício - Séries)

A 5ª temporada de Star Trek: Discovery está chegando com tudo e para deixar os fãs ainda mais ansiosos, foram divulgados os novos cartazes oficiais. As imagens promocionais revelam um pouco do que está por vir nessa próxima fase da série. Além disso, a expectativa só aumenta com esses visuais incríveis. Prepare-se para mais uma jornada emocionante no universo de Star Trek!

