Star Trek: Discovery | Executivo espera que a série conquiste mais fãs com o tempo

Star Trek Discovery Star Trek Discovery (O Vício - Séries)

O executivo por trás de Star Trek: Discovery está otimista em relação ao futuro da série, esperando que ela ganhe mais apreciação com o passar do tempo. Acreditando no potencial da produção, ele tem grandes expectativas para o desenvolvimento da trama e dos personagens.

