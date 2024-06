O Vício |Do R7

Star Trek: Prodigy | Confira o trailer oficial da 2ª temporada Star Trek: Prodigy está de volta com novidades! A 2ª temporada da série ganhou um trailer oficial que promete muita ação e aventura...

Alto contraste

A+

A-

Star Trek: Prodigy está de volta com novidades! A 2ª temporada da série ganhou um trailer oficial que promete muita ação e aventura para os fãs. O vídeo revela novos desafios e personagens que irão cativar o público, mantendo a essência da franquia Star Trek. Além disso, a produção promete surpreender com reviravoltas emocionantes e efeitos visuais impressionantes. Prepare-se para embarcar em mais uma jornada pelo universo de Star Trek com Prodigy!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Star Trek: Prodigy | 2ª temporada ganha trailer oficial

• The Boys revela poder secreto da Mana Sábia

• The Boys faz revelações impactantes sobre a Luz-Estrela



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.