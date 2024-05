Star Trek: Strange New Worlds | Produção da 3ª temporada é concluída A produção da 3ª temporada de Star Trek: Strange New Worlds foi concluída com sucesso. A série promete levar os fãs a explorar novos...

A produção da 3ª temporada de Star Trek: Strange New Worlds foi concluída com sucesso. A série promete levar os fãs a explorar novos mundos e descobrir novas aventuras ao lado do Capitão Pike e sua tripulação. Com cenários incríveis e histórias envolventes, a expectativa para os novos episódios está cada vez maior.

