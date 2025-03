Star Wars | Ator quer série animada focada em Kenobi e Satine Kryze Seria uma boa ideia? O post Star Wars | Ator quer série animada focada em Kenobi e Satine Kryze apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 31/03/2025 - 20h28 (Atualizado em 31/03/2025 - 20h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

James Arnold Taylor, conhecido por seu trabalho de voz na franquia Star Wars, manifestou o desejo de ver uma série animada focada no romance entre Obi-Wan Kenobi e Satine Kryze. Em declaração divulgada pelo Screen Rant, o ator afirmou: "[Mostraria] quando eles eram mais jovens e como se conheceram, porque nós falamos sobre isso o tempo todo em A Guerra dos Clones."

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades do universo Star Wars!

Leia Mais em O Vício - Séries:

Apple TV+ anuncia as estreias de abril de 2025

Carrie, a Estranha | Atrizes de Hereditário e Hush são cotadas para série do Prime Video, diz rumor

Demolidor: Renascido | Veja os bastidores das cenas de luta do sexto episódio